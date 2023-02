Mi ha fatto molto piacere che l'argomento da me sollevato sia stato oggetto di una sua risposta e per questo ringrazio. Sono stati giustamente indicati alcuni spazi dove le persone sfortunate possono trovare ricovero in inverno, ma sono soluzioni ubicate in periferia mentre questi disgraziati trovano modo di sopravvivere chiedendo l'elemosina in centro. Se il dormitorio fosse in centro, appunto, o in qualche caserma vuota (ce ne sono parecchie), sarebbe facile indirizzare queste persone e, nel contempo, proibire loro i bivacchi notturni. So bene che questa proposta può sembrare stramba e irreale, ma avere a che fare con persone così richiede una certa elasticità da parte delle istituzioni. Non per pietà, ma per reciproco interesse.

Laura Guidotti