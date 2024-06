Serve più legalità

Ho appreso dell'aggressione di una signora in Viale Martiri della Libertà a Modena. Per un concetto non ben identificato di tolleranza, si è arrivati a tanto, e con una frequenza che solo un miope non vedrebbe. Ci sono episodi gravi che accadono quotidianamente al Parco Novi Sad, in Viale Storchi e nella stessa Via Emilia, dove le seconde o terze generazioni di chi è stato assunto da nostri connazionali a fronte di cinque milioni di italiani inoccupati o disoccupati, si ingegnano a sbarcare il lunario con tanto di aria di sfida verso forze dell'ordine e istituzioni. Il problema è lì in tutta la sua evidenza.

Ignazio Vignali