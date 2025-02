Serve una struttura per curare il Parkinson

Abito a Zola Predosa e sono affetta da Parkinson/ atrofia. Vorrei sensibilizzare la società affinché venga creata anche in Emilia Romagna una struttura come quella dove mi trovo ora a Gravedona sul lago di Como un centro d’eccellenza per la riabilitazione della malattia. In questa clinica ci si rimane minimo 1 mese fino a due, io ad esempio rimango per 40 giorni vado a casa il 19 febbraio e tutti i giorni ci sono varie attività con fisioterapisti per terapia individuale, logopedisti, psicologi, neurologi, si pratica terapia occupazionale, boxe terapia, canto, ballo.

Vorrei proprio sensibilizzare la nostra regione dal momento che non esiste questo tipo di struttura per rallentare questa subdola malattia degenerativa per la quale ancora non esiste cura. Per noi pazienti è molto importante la terapia fisica e psicologica. Siamo una delle regioni più ricche e non abbiamo mai pensato a creare un centro simile. Qui si è creato un gruppo molto unito di degenti provenienti da tutta Italia dove per sdrammatizzare oltre che divertirci in vari modi abbiamo creato anche una canzone e magliette per tutti i partecipanti con una scritta irriverente verso il Parkinson solo per sdrammatizzare e ironizzare.

Daniela Cavalieri