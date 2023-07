Servono più spiagge naturiste

Il naturismo in Emilia Romagna, con già il parere favorevole del sindaco di Ravenna Giordano Angelini nel 1985, del comitato cittadino di Lido di Dante con presidente Mauro Gabelli e dell'assessore regionale al turismo Giorgio Alessi nel 1986, ottenne nel 2006 il riconoscimento e la valorizzazione turistica con la prima legge regionale italiana. La spiaggia naturista lunga oltre 2 km era attiva sin dal 1986. In Sardegna il naturismo fu riconosciuto con legge regionale nel 2017 e dopo sono state riconosciute ben 5 spiagge bellissime dai rispettivi comuni di appartenenza: Piscinas – Arbus (SU), Porto Ferro (SS), San Vero Milis (OR), Muravera (SU) e Alghero (SS). Nel territorio italiano si contano complessivamente 21 spiagge: marine e fluviali, riconosciute con delibera od ordinanza dai rispettivi comuni. Mentre in molte località si sta guardando con interesse al turismo naturista con rispetto pure alla minoranza naturista a Lido di Dante (Ra), una spiaggia piena di 2km è stata ridotta a 400 mt per fare spazio alla nidificazione del fratino ma l'amministrazione comunale di Ravenna si è posta contro i naturisti e solo da 4 anni, grazie alla magistratura, riconosce nuovamente il naturismo dopo 14 anni di lotta contro i naturisti combattuti dal sindaco Fabrizio Matteucci dal 2006 e continuati successivamente. Però, chissà perché, ora è riconosciuto solo in un piccolo tratto nell’estremo sud senza i servizi essenziali per uno sviluppo turistico come i servizi igienici, un punto ristoro e la possibilità di accesso per i bambini piccoli con i loro giochi e le persone con problemi fisici. Si lascia invece che più a nord tutta la spiaggia libera sia praticamente quasi deserta. Darebbe la possibilità di essere un ottimo richiamo per le famiglie naturiste. Ma perché ancora oggi si va contro il naturismo che porterebbe solo benessere in vari modi a tutta la collettività?

Fidenzio Laghi, presidente Associazione Naturista dal 1985 al 2001