Si filma in moto a 320 all'ora

Segnalo un video che sta girando online e di cui ho fatto cenno alla polizia postale. In tale video si vede il creatore di questo post, che con la propria moto supera i 320 km/h su strada italiana senza preoccuparsi dei limiti di velocità e delle auto che circolano. Tale azione è molto pericolosa sia per il pilota che per gli ignari automobilisti che si trovano sul percorso. Purtroppo sempre più spesso vediamo post e filmati del genere. Come è successo con l'incidente che ha causato la morte di un bambino di 5 anni per colpa di una bravata di alcuni youtuber. Spero che la mia segnalazione possa aiutare la polizia postale. Spero che il proprietario di questo filmato venga individuato, multato e privato della patente. Il provvedimento serva a tutti come lezione per non imitarlo. Andrea Del Galdo