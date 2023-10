Sicilia, prima del ponte servono strade e treni veloci

Il ministro Matteo Salvini vorrebbe dei finanziamenti per il Ponte sullo stretto di Messina a partire dalla legge di bilancio, soldi che per ora non ci sono. Ma il Ponte é così prioritario? Dobbiamo ricordarci che in Sicilia i treni vanno a passo di lumaca. Ad esempio, per andare da Messina a Palermo occorrono dalle 3 alle 4 ore, con pochissimi Intercity (fonte sito Trenitalia). Per le altre città si fa anche peggio… Molti tratti ferroviari sono a binario unico. L’Alta Velocità è lungi da venire. Le autostrade sono inadeguate. Perché non si programma concretamente di ammodernare queste infrastrutture, al più presto? A che cosa servirà il Ponte sullo stretto? L’ennesimo spreco di soldi ? Daniele Zocca