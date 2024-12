Si sente tanto parlare di sicurezza sulle strade, ma noto evidenti contraddizioni. Si multa l'automobilista che va a 53/54 all'ora, magari di notte senza traffico. Perché niente telecamere per pericolosi divieti di svolta non rispettati , che colgono di sorpresa gli altri autisti? Perché via Altura, strada di accesso all'ospedale Bellaria di Bologna, stretta e trafficata, non ha marciapiedi? Vige l'obbligo di andare in bus o auto? Fulvio Borghi