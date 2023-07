Si parla continuamente di sicurezza stradale, e la risolvono mettendo limiti di velocità improponibili, vedi i 30 km orari e gli autovelox trappola, mentre dove già sono avvenuti vari incidenti per la sicurezza si fa poco nulla. La via Venture, porta dalla strada che attraversa S.Marino di Bentivoglio (Bologna) alla statale 64 (Porrettana) ed è per metà del comune di Bentivoglio e per metà di Granarolo. La SS64 è più alta della campagna di qualche metro, quindi la via Venture si immette in salita. Qualche anno fa hanno montato un guard rail molto alto sulla sinistra che rende pericoloso accedere alla SS64. E' stata fatta segnalazione più volte al comune di Granarolo e pure ai carabinieri che l'erba a lato della statale non viene falciata. Così nei momenti in cui l'erba viene lasciata alta e con un palo con pianta rampicante la visuale è impedita. Atos Battistini