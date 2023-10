Sopraeleviamo le strade per salvare la torre

Pedonalizzare l'area intorno alla Torre Garisenda di Bologna per la messa in sicurezza del manufatto è una soluzione certamente utile per la torre stessa ma molto meno, mi sembra per la circolazione pubblica. Allora mi permetto di fare una proposta, almeno teorica: perché non sopraeleviamo un tratto di strada utile, da Via San Vitale a Rizzoli e da Rizzoli a Strada Maggiore, di una lunghezza utile alla stabilità delle torri, e nello spessore di sopraelevazione utile allo scopo, inseriamo ammortizzatori che impediscano il propagarsi delle vibrazioni: molti edifici a Tokyo, per fare un esempio sono sorretti da enormi molle ed ammortizzatori per evitare danni in caso dei numerosi terremoti: facciamo lo stesso ed avremmo risolto i problemi delle torri e della viabilità. Ai tecnici ovviamente demandiamo lo studio di fattibilità della iniziativa.

Bruno Bonoli