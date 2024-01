Sos degrado in biblioteca

Sos, aiuto! Ma cosa è successo alla nostra cara e bella biblioteca Antonio Delfini di Modena? I bagni a piano terra sono sporchi, senza carta igienica e sapone per le mani. Le poltroncine delle sale sono maleodoranti, sfondate e perennemente occupate spesso da persone a dir poco preoccupanti a giudicare dai visi e dai vestiti. Alcuni si addormentano con una rivista in mano russando pure e nessuno glielo dice. Il sistema informatico della biblioteca è in stand by da tempo, ovviamente anche nelle sale dove si studia e bisogna portare i propri pc. Idem per le macchine per l’autogestione del prestito, per chi vuole. Molto spesso dopo vari tentativi in ciascuna devi per forza passare all’unico sportello attualmente funzionante che pertanto ha sempre la coda. Direi di fermarmi qui, non vorrei eccedere ma la situazione è questa. Mi auguro che chi di dovere verifichi e modifichi le pecche più preoccupanti per migliorare la fruibilità di un locale così prestigioso com'era un tempo.

Maria Assunta Bellei