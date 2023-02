Sosta selvaggia a Cesena

Continuano i miei sopralluoghi nelle aree centrali della città di Cesena. Auto in sosta abusiva in diverse aree del centro storico: piazza Fabbri da via Boccaquattro a via Carbonari, piazza Giovanni Paolo II (piazza del Duomo ex piazza Pia), Barriera Cavour, corso Gastone Sozzi. Assenza totale di senso civico da parte di cittadini indifferenti alla tutela del bene pubblico. Sosta platealmente irriverente (vi è la presenza di grandi cartelli che indicano il divieto di sosta 0 - 24 con tanto di rimozione), sosta spesso e volentieri impunita per mancanza di seri controlli della Polizia Locale, spazi pubblici letteralmente rubati alla sosta barbara. È questa la pedonalizzazione desiderata da diverse forze politiche? Continua la farsa. È questo il decoro e la riqualificazione del centro storico? L‘assenza dilagante di senso civico degli automobilisti furbetti per quanto tempo dovrà durare? Perché gli agenti della Polizia Locale non controllano con costanza e assiduità? La Giunta Lattuca vuole impegnarsi seriamente per far cambiare registro a tutto questo, mettendo un serio freno all‘insopportabile fenomeno della sosta selvaggia in centro storico.

Davide Fabbri, blogger