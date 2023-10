Soumahoro lo smemorato

Sono sbigottito per la faccenda che riguarda il deputato Soumahoro. In cinque anni sono stati consegnati a questa famiglia, moglie e suocera, milioni di euro da destinarsi al miglioramento della vita di migranti nei centrio di accoglienza da loro gestiti e di cui questo personaggio perorava la causa a seguito del suo incarico politico. La maggior parte di questi denari veniva intascato dalla famiglia e Soumahoro dice di non saperne niente. Ci prende per imbecilli? Forse ha ragione, perché questo fiume di denaro è stato concesso senza alcun controllo. Giampaolo Corsini