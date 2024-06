Spalletti studi meglio la partita

Per il rotto della cuffia gli azzurri incontreranno gli orologiai della Svizzera. Però una domanda semplice semplice, alla portata anche del trainer del Massafiscaglia, Spalletti dovrebbe farsela: Perché Donnarumma è considerato il miglior n. 1 dell'Europa, se non del mondo? Perché è costretto a fare miracoli non essendo adeguatamente protetto dalla difesa che il mister non è stato ancora capace di mettere in campo. Invece di sbraitare e andare avanti e indietro con un leone in gabbia, stia più calmo e legga la partita come si deve, forse qualche accorgimento riuscirà a trovarlo.

Tiziano Dalla Riva