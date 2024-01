Stipendi non pagati, ma il fisco pretende le tasse

Sono una supplente precaria, ho fatto una supplenza di tre mesi in una scuola primaria statale delle Marche con contratto breve dal 25 settembre al 23 dicembre, purtroppo come me migliaia di altri precari del settore scuola da 4 mesi non hanno visto uno stipendio! La misura è colma. E siamo arrivati a gennaio! Nel frattempo sul portale Noipa ( si allega) mi chiedono pagamento delle tasse del 730/23 che non hanno potuto trattenermi sullo stipendio per incapienza delle competenze spettanti nel periodo di imposta. Praticamente è come dire che non mi pagheranno perché non hanno soldi, chiedono però i soldi per il saldo delle tasse di circa euro 299 che dovevano essere scalate dallo stipendio. Ma se uno non viene pagato come fa a pagare le tasse? Che vergogna! Praticamente non hanno pagato lo stipendio da settembre ma vogliono ugualmente i soldi dell'ultima rata delle tasse che avrebbero dovuto scalare dal cedolino mai arrivato. Mi aspetto solo che arrivino a sequestrarmi la macchina o la casa dopo avermi lasciato senza stipendio per tre mesi! Inoltre Noipa non fa ancora visualizzare lo stato degli stipendiali non liquidati ! Una cosa così non si era mai ricordata. Vi chiedo di aiutare tutti i precari senza voce a denunciare questa vergogna di stato ai danni dei lavoratori che hanno lavorato gratis, e non hanno nemmeno potuto avere i soldi guadagnati onestamente, per avere una vita dignitosa come tutti i lavoratori che in un paese civile dovrebbero essere giustamente remunerati.

Daniela Ballestra