Stop agli impianti di riscaldamento

Lo scorso autunno apprezzai la decisione dell'amministrazione comunale di posticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento in virtù della situazione climatica mite nonché di quella geopolitica che ha portato i prezzi di gas naturale ed energia elettrica fuori controllo. Male non farebbe alle tasche dei cittadini, all'ambiente e alla bilancia commerciale considerare anche uno spegnimento anticipato degli impianti, o in subordine un'accensione limitata a poche ore giornaliere. Da oggi al 15 aprile, termine di accensione nella nostra zona climatica, le temperature previste sono miti. Già ora nelle ore centrali della giornata, causa temperature esterne elevate, gli impianti non entrano in funzione, ma pompano comunque acqua nei circuiti con dispendio inutile di energia elettrica.

Davide Faggioli