Stop alle multe per i medici

Ma in che razza di Paese viviamo? Definirlo contraddittorio è semplicemente un eufemismo! Durante la pandemia, abbiamo definito l'apparato sanitario, medici e infermieri degli eroi, visualizzati in atteggiamenti di sfinimento per il troppo lavoro che incombeva su di loro. E loro si sono sacrificati oltre misura per fare fronte all'emergenza! Ora che facciamo? Li multiamo perché hanno speso energie oltre l'orario di lavoro? Per fortuna è intervenuto il presidente Mattarella a stoppare il provvedimento.

Giampaolo Corsini