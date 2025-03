Storie di successo nello sport

L'accoglienza di Bologna favorisce successi personali e sociali che meritano di essere conosciuti. Per questo motivo l'assessore allo Sport Roberta Li Calzi ha invitato a Palazzo d’ Accursio tre campioni che con le loro vittorie hanno valorizzato l'impegno della città svolto a favore dell'inclusione sociale. I premiati si sono distinti in diversi ambiti sportivi e professionali.

Pamela Noutcho originaria del Camerun, infermiera al Pronto Soccorso dell' Ospedale Maggiore, è campionessa europea di pugilato, nei pesi leggeri. Arcido Parisi, di origine salernitane, ha insegnato nelle scuole medie per 45 anni ed ha vinto 15 scudetti e 1 Coppa dei Campioni d’Europa col Pianoro Cricket Club. Abul Khayer, elettromeccanico nato in Bangladesh, a 13 anni giunse in città senza i genitori.

Ha vinto diversi titoli italiani giovanili ed ora è il presidente del Bologna Cricket Club, una sezione della gloriosa Virtus cittadina. Sono storie personali di impegno e di successo, da mostrare con orgoglio e gratitudine a tutta la comunità.

Davide Gubellini