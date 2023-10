Strada senza luci

Scrivo mentre ancora i raggi del sole filtrano attraverso la finestra della mia casa di Alberone di Ro. Sì, perché al calar delle tenebre solo le luci di casa delle 23 famiglie che abitano tra via Nagliati e via Ca' Bianca saranno visibili e nessuno potrà beneficiare dell'illuminazione pubblica che i sette lampioni distribuiti sulla via si rifiutano, dal febbraio scorso, di erogare. Più fortunati di noi sono gli abitanti verso il centro del paese dove i lampioni funzionanti sono ben uno su tre. Il rettilineo della via in questione invoglia a velocità proibite mentre le case hanno tutte il passaggio direttamente sulla strada. Facile prevedere, con l'accorciarsi delle giornate, che prima o poi succederà l'incidente ed allora tutti a disperarsi e a chiederci se: "si poteva evitare?" Oltre a cambiare nome, da Comune di Ro a Riva del Po, non mi sembra di aver visto tutti questi vantaggi dall'unione dei comuni oltre il coprifuoco che ci permette almeno di "uscire a riveder le stelle". Lauretta Ballo