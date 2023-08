Dopo mille segnalazioni e critiche il comune di Ravenna ignora ancora il problema. A Lido di Classe non esiste più una strada percorribile in modo sicuro. Sono presenti dossi, buche in molte vie che si sono trasformate in percorsi ad ostacoli, creando pericolosità' per chiunque le percorra. I soldi delle tasse e delle multe che paghiamo dove finiscono? Un po' di buona volontà' da parte dei nostri amministratori non guasterebbe. Io mi sento un bancomat.

Ermana Ballella