Strade con nomi discutibili

La mia non è certamente una osservazione politica o nostalgica di provvedimenti di altri tempi, ma una considerazione pratica, se mi è concesso. Girando per Bologna, mi sono imbattuto in vie dai nomi impronunciabili e trascriverli correttamente direi che è impossibile! Abbiamo Piazza Adam Mickiewicz, via Vladimiro Ilic Ulianov Lenin, via Ho Chi Minh, sinonimo di Nguyen Sinh Cung, via Josif Vissarionovic Dzugasvili Stalin ecc. Perdonatemi la mancanza di simboli sulle lettere. Evidentemente abbiamo ultimato i nomi dei nostri storici, letterati, eroi, studiosi, artisti, pittori, musicisti e tanti altri… Che abbiamo dovuto ricorrere a nomi stranieri che non sappiamo nemmeno chi siano, a parte qualcuno che si è distinto per azioni non propriamente corrette. Mi piacerebbe conoscere il nome di chi ha sponsorizzato i nomi di queste vie.

Giampaolo Corsini