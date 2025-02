Informo gli amministratori comunali di Bologna che parecchie strade cittadine sono in uno stato pietoso e pericoloso: piene di buche, avvallamenti, screpolature che ti fanno tremare il volante delle auto, pericolose pure per i ciclisti in quanto sono strade strette e con parcheggi auto sui due lati in primis. I responsabili provvedano celermente, come loro dovere. Armando Palmia