Strade piene di foglie cadute

Da diverse settimane tantissime strade di Bologna (ma non solo le strade) che hanno alberi ai lati sono strapiene di fogli cadute. Ancora non ho visto qualche mezzo del Comune passare per toglierle, probabilmente il Comune sta aspettando che pioggia e vento riescano ad buttarle nei tombini e nelle bocche di lupo dei marciapiedi, così quando le fognature si intaseranno e l'acqua uscirà nelle strade allagando tutto, la giunta potrà dichiarare l'emergenza e dare la colpa al cambiamento climatico. Non posso credere che nessuno in Comune non si sia accorto di come siano messe le nostre strade!

Michele Impara