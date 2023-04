Scrivo a nome dei cittadini dei comuni di Altedo e Malalbergo che hanno inviato una petizione al Comune per non abbattere e rivedere il progetto in riqualificazione di piazza della Pace ad Altedo includendo le monumentali magnolie presenti e perfettamente in salute. È un atto gravissimo: atto grave per la natura ed il patrimonio naturale esistente e la memoria storica e la democrazia cittadina, totalmente inascoltata.

Marianna Mazzanti