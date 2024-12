Leggo oggi del consiglio per le liste d'attesa di puntare di più sugli straordinari dei medici. Ma questi sono già oberati. Quello che si vuole ignorare da parte di tutti è che esiste una legge che impone, in caso di liste piene, di cancellare le visite pomeridiane in intramoenia. Certo, davanti ai guadagni e alle tasse che si ricavano, meglio fare impazzire i cittadini.

Carlo Nadalini