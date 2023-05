Studenti, consigli per gli affitti

Consiglio agli universitari in protesta sotto la tenda di via Zamboni di essere propositivi e creativi. Nel 1963 (50 anni fa) infatti noi rappresentanti degli studenti costituimmo nei nostri uffici dell'ORUB una sede ove le nostre impiegate Luciana e Marilena gestivano migliaia di avvisi di affittacamere bolognesi da consultare dai fuorisede, con tanto di registro cartaceo (senza computer, né rete, né social). E il sistema funzionava, anche per calmierare il mercato degli affitti.

Una buona pratica forse utile ancora oggi.

Mario Pantano (già Incaricato studenti fuorisede facoltà Giurisprudenza Alma Mater)