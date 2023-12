Suggerimenti per la navetta dell'aeroporto

Con riferimento alla navetta dell'aeroporto, People mover, segnalo che per risolvere il problema del ghiaccio sulla monorotaia, nel mio progetto era prevista l'installazione di comunissime resistenze elettriche riscaldanti, come fanno in tutto il mondo. Esse sono molto più economiche della resina. Si possono installare in pochi giorni e durano anni. Perchè continuano ad utilizzare la resina ? Continuando ad utilizzare 3 oppure 4 navette, il People Mover avrà bisogno di manutenzioni sempre più frequenti. Le navette devono essere 6. Con gli importi dei biglietti persi a causa dei numerosi guasti ,si sarebbero già pagate le altre 3 navette. Nelle ore di massima richiesta, si utilizzano 2 navette per direzione.Nelle ore con pochi viaggiatori, per risparmiare energia elettrica, basta 1 navetta per direzione.Le restanti 2 navette restano in deposito per la manutenzione a rotazione ,e per essere utilizzate in caso di guasti in quelle in esercizio. L'estensione del tracciato fino a Bolognafiere permetterà ai visitatori di arrivare in 11 minuti dall' Aeroporto Marconi ed in 4 minuti dalla Stazione Centrale Fs di Bologna. Per raggiungere la Fiera di Milano Rho dall'Aeroporto della Malpensa, in treno occorrono 65 minuti ,dall'Aeroporto di Linate 49 minuti ,e dalla Stazione Centrale Fs di Milano, occorrono 35 minuti.

Fernando De Simone