Lo scarso senso civico dei cittadini si evidenzia quotidianamente. Dove? Sui bus la maggioranza dell'utenza non paga il biglietto. Sono tutti studenti? Non credo, i pensionati obliterano l'abbonamento i rimanenti saltano. Tper per fare utili aumenta il prezzo ma la qualità del servizio è scarsa.

Boschi Fulvio