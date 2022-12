Tamponi per chi arriva dalla Cina, scelta giusta

Esprimo profondo apprezzamento per la decisione del ministro della Salute Schillaci di rendere obbligatori i tamponi Covid negli aeroporti per chi arriva dalla Cina. Abbiamo passato anni d’inferno con la pandemia scoppiata ormai quasi tre anni fa e che ha portato morte e disperazione. Con le notizie in arrivo dalla Cina, è meglio tutelarsi con l'obbligatorietà dei test. Siamo esausti, in studio anche recentemente ho visto pazienti con esiti della malattia Covid: stanchezza profonda, tosse che non si ferma, fatica a respirare, difficoltà alla concentrazione e altro ancora e pensare di dover affrontare uno scenario come quello vissuto in questi anni è davvero drammatico.



Nunzio Borelli, medico di base