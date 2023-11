Tassa sulle bombolette spray

Come ho letto, fra i provvedimenti del governo ci sarebbe un aumento dell'IVA su prodotti per la prima infanzia. Non mi sembra il modo migliore di accrescere le entrate fiscali, tenendo conto delle difficoltà per le famiglie a fare figli: come si vede dalla diminuzione costante della natalità. Ci sarebbero altri modi per fare cassa, non solo sul fumo e sui carburanti come avviene già: suggerirei ad esempio una tassa sulle bombolette di vernice spray, il cui ricavato potrebbe in parte essere usato per le spese di pulitura/cancellazione dei murales, più o meno artistici, che gravano sugli enti locali a sui privati.

Paolo Bassi