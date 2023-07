Tasse e rispetto del contribuente

Basterebbe il rispetto del contribuente più che la pace fiscale. Per fare un esempio, quando ti arriva l’accertamento su detrazioni per lavori di ristrutturazioni o risparmio energetico e ti chiedono i documenti (bonifici, fatture, documenti mandati all’Enea con ricevute…) di 10 anni prima, e avevi un commercialista diverso non più contattabile per vari motivi… è facile che qualcosa non torni. E allora un minimo di indulgenza e rispetto per chi, oltre a pagare le tasse, paga il professionista che le prepara sarebbe apprezzato.

Elena Ferri