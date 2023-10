Venerdì 24-03-23 ore 07.10 auto blu da Via Reno angolo San Felice a Stazione Centrale - traffico zero e nessun bagaglio - pagato Euro 18,00. Rientro in serata treno AV da Venezia ore 19.59, stesso percorso, stessa durata, costo taxi Euro 7.10. Giovedì 21-09-23 rientro a Bologna in pullman (viaggio in gruppo), ore 20.10 parcheggio Certosa, dopo 30/40 minuti di chiamate a Radiotaxi, rientrati in autobus e non é stata la prima volta. Conclusioni: auto blu prezzi esagerati, taxi introvabili dopo le ore 20.00 a Bologna. Daniela Collina