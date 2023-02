Tempi lunghi agli sportelli Tper

Dovendomi recare per lavoro agli sportelli Tper di autostazione e via Marconi a Bologna (l'azienda che gestisce il trasporto su gomma a Bologna e Ferrara e il servizio ferroviario regionale emiliano-romagnolo), voglio porre alla vostra attenzione che i tempi di attesa medi superano i 50 minuti. Credo sia opportuno incrementare il numero di sportelli aperti e di operatori. Il sistema di prenotazione online purtroppo non è facilmente accessibile alle fasce deboli come anziani, disabili, senza fissa dimora e persone che non padroneggiano la lingua scritta.

Riccardo Rosa