Termosifoni spenti, gli anziani soffrono

Sono una persona anziana con varie patologie anche motorie. Vivo in un condominio in cui come da ordinanza del sindaco i riscaldamenti sono stati spenti in data 12 aprile dopo la proroga di 5 giorni cioè dal 7 al 12 aprile. In casa attualmente ho tra i 17 ed i 18 gradi essendo un appartamento esposto a nord. Le previsioni davano da giorni indicazioni di cali sensibili delle temperature. Come mai il Comune non ne ha tenuto conto? Ho provato a contattare telefonicamente gli uffici comunali dove mi hanno risposto che gli uffici del sindaco non sono raggiungibili telefonicamente e che si può solo inviare una mail cosa che ho fatto ma intanto i giorni passano e al freddo.... Spero che anche a Bologna si possa risolvere questo problema come mi risulta si stia facendo in altri comuni.

Angela Bortolotti