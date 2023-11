Terrorismo, Israele lasciata sola

Israele, da sola, non potrà mai sconfiggere il terrorismo, ammesso che il terrorismo stesso, come male endemico, sia eliminabile. L’azione che lo stato ebraico sta compiendo nella striscia potrà al massimo scalfire Hamas, ma si porterà con sé una scia di vittime civili che non farà altro che rendere ancora più invisa all’opinione pubblica mondiale, guidata, ahimè, dall’ONU, la nazione che ha accolto i sopravvissuti allo sterminio. Un vicolo cieco senza alcuna speranza di successo. Se fosse possibile la guerra ai dominatori di Gaza, come a tutte le altre organizzazioni criminali, andrebbe combattuta su scala mondiale, con la cooperazione delle principali potenze del globo. Solo un’alleanza che vada da Ankara a Washington a Mosca a Bruxelles a Pechino (e chi più ne ha più ne metta) potrebbe avere qualche speranza di attenuare le capacità di offesa di queste confraternite della morte, senza tuttavia riuscire ad estirparle dalla faccia della terra: il male è, in tanti casi, molto resistente. Ci crediamo? No, anche perché il terrore è stato spesso usato da tutti per, indirettamente, indebolire gli stati rivali e/o solo concorrenti. Niente, quindi. Ma almeno non facciamo finta di difendere Israele, lasciandola, invece, nei fatti, del tutto sola.

Enrico Venturoli