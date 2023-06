Sono un vecchio bolognese nato nel 1941. Faccio presente lo stato di incuria in cui versa la zona sotto la torre dell’Arengo del palazzo del Podestà. Le 4 statue dei Patroni di Bologna ormai non sono più visibili, ingabbiate in una sporca rete di protezione. L’illuminazione della volta è insufficiente. Mancano targhe che descrivono le opere e i bracci sono sporchi. E siamo nel cuore di Bologna, la città della Cultura e della mortadella!

Mario Rizzoli