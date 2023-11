Torre malata, fuori le carte

Nel Carlino Bologna di sabato 28 ottobre è riportato, nell’articolo “Garisenda, giù il sipario” l’intervento del sindaco Lepore durante la presentazione del “Piano provvisorio di mobilità causato dalla chiusura di piazza Porta Ravegnana e di via San Vitale”. Detto intervento è pieno di contraddizioni. La principale: “In passato tutti hanno fatto la loro parte”….. “Non ci prendiamo i 40 anni che ci hanno messo i nostri predecessori dopo il referendum del 1984”. Il primo Comitato Tecnico Scientifico (4 membri) insediato per il monitoraggio della Torre Garisenda è stato incrementato con altri 10 membri nel giugno 2023. I verbali delle riunioni effettuate nel corso di questi anni non sono mai stati resi noti. Per dimostrare che “tutti hanno fatto la loro parte” sarebbe utile che il sindaco pubblicasse i suddetti verbali, così che ogni interessato possa essere messo a conoscenza dello stato dell’arte, ed eventualmente possa dare un suo contributo alla soluzione dei problemi che, a quanto pare, ad oggi non è ancora chiara a nessuno. Pare infatti che soltanto ora nuovi tecnici, estranei al Comitato, siano stati incaricati del progetto degli interventi.

Marco Bruni