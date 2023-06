Traffico ai 30 Km orari

Dal 1 luglio entrerà in vigore il limite dei 30 km/h sulle strade di Bologna. Tale regola, ispirata ai principi della sicurezza stradale, per logica ed equità dovrebbe essere estesa a tutto il territorio comunale, corsie dell'Asse Tangenziale-Autostradale comprese. Se così non fosse, sarebbero legittimi i dubbi sulla coerenza amministrativa e si avrebbe la conferma che in questa città si ritrovano chiari elementi di disparità, la mancata applicazione dei blocchi anti smog sulla Tangenziale e A14 insegna.

Giovanni Casadio