Traffico immobile

Qualche giorno fa qualcuno aveva usato il termine 'immobilità' per descrivere la viabilità a Bologna. Tutti gli addetti ai lavori (complice un probabile filo di coda di paglia) sono insorti, gridando allo scandalo e alla menzogna. Invece niente di più vero, siamo al collasso totale del traffico, in zona Mazzini mezz'ora abbondante per fare meno di un km, se non è immobilità questa ! Ma tranquilli, il nostro primo cittadino ha sempre un piano B per tutto : deve intervenire il governo.

Anna Maria Trombetti