Tram rosso-oro e pochi parcheggi

Abito a Bologna, in via San Felice, e ho spesso parcheggiato la mia macchina in via della Grada, in particolare approfittando della corsia centrale della via che era riservata ai residenti. I lavori dovuti alla futura rete tranviaria hanno reso più difficile il parcheggio. Nei mesi scorsi abbiamo assistito alle comunicazioni del Comune, che garantiva che non ci sarebbe stata una perdita di posti auto per i residenti. Comunque la si pensi sul progetto del tram, rimango colpito nel constatare che parte del parcheggio di via della Grada che prima era riservato ai residenti ora è diventato area a rapida rotazione.

Colpisce che da un lato il Comune avvii il progetto del tram con l'intenzione, pare, di svuotare la città dalle vetture di chi non risiede in città, dall'altro sottragga posti auto ai residenti per destinarli a chi non risiede in zona. Colpisce ancor di più che un cambiamento di questo tipo avvenga senza alcuna comunicazione ai residenti che così, una mattina, si svegliano, vanno a prendere la loro macchina parcheggiata in quella che era una zona per residenti, e la trovano con una multa perché la zona è diventata un'area a rapida rotazione. In compenso, però, sappiamo che la livrea del tram sarà rosso-oro.

Matteo Fornesi