Trasporti scolastici indecenti

Abito a San Prospero (Modena) e sono mamma di ragazzi che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico e io stessa pendolare per raggiungere Modena dove lavoro. Il trasporto è scandaloso, le corriere soprattutto quelle che transitano da San Prospero sono spesso in ritardo e più volte è capitato che gli orario cambiassero specie in prossimità di festività senza che ci fosse una comunicazione tranne sul sito di Seta, la società di gestione.....dubito che la sera uno si debba mettere anche a consultare il sito di Seta. Per non parlare della corriera che da San Prospero serve la frazione dove abito (San Martino sul secchia): al ritorno da scuola dei ragazzi è capitato che non attendesse costringendo mio figlio a farsi 3 km a piedi. Le risposte sia dalla mobilità che dal comune sono state nulle e le contestazioni fatte a Seta cadono nel vuoto. E in tutto questo però il trasporto ha costi alti.

Annarita Nicoli