Trasporto pubblico inadeguato

Sono uno studente del Dottorato in Intelligenza artificiale. Vivo a Bologna, ma la mia sede di ricerca è a Modena, presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Scrivo per segnalare i gravi disservizi del trasporto pubblico locale gestito da Seta a Modena che rendono la mia vita da pendolare quasi impossibile. Nonostante il viaggio in treno tra Bologna e Modena duri appena 25 minuti, il tragitto dalla stazione di Modena all’università richiede spesso 30-40 minuti, a causa di bus frequentemente cancellati senza preavviso o in ritardo.

Inoltre, ho riscontrato più volte atteggiamenti scortesi e poco professionali da parte di autisti e controllori, che contribuiscono a peggiorare l’esperienza di viaggio. Trovo questa situazione inaccettabile e inspiegabile, soprattutto considerando che altri servizi pubblici di Modena, come sanità ed educazione, sono di alto livello. Il trasporto pubblico, invece, sembra essere trascurato e del tutto inadeguato alle esigenze di studenti e lavoratori pendolari.

Fiorenzo Parascandolo