Treni, disagi sulla linea Portomaggiore- Bologna

Ferrovia Portomaggiore-Bologna, stazione di Consandolo: l'obliteratrice è "regolarmente" fuori servizio (stesso problema anche in altre stazioni: es. Molinella). Perché a bordo non vengono installate obliteratrici come sui bus? Causa lavori della linea nella parte urbana, il servizio ferroviario termina a Roveri e per la Centrale Est il bus sostitutivo viene parcheggiato a circa 250 m dal primo binario di Roveri. Così gli utenti, tra cui anche persone anziane e/o con problemi di deambulazione. debbono farsi una "salutare" camminata sotto il sole o - peggio ancora - sotto la pioggia. Analoga situazione, ovviamente per il ritorno. Alla mia domanda riguardo il non utilizzo del vasto piazzale adiacente alla stazione mi e stato prospettata l'impossibilità dell' inversione di marcia degli autosnodati attualmente utilizzati, causa carenza di spazio . Ma allora perché non vengono utilizzati bus non snodati? A prima vista (ma occorre ovviamente una verifica in loco ), mi pare vi sia spazio sufficiente per la manovra di inversione di tali bus non snodati.

Giannino Proitoni