Tribunale, spettacolo indecoroso

Da molti anni i modenesi sono costretti a sopportare l'indecoroso spettacolo dell'ingresso del tribunale di una importante città quale dovrebbe essere Modena, nel silenzio e nell'indifferenza totale delle autorità preposte e competenti. Questi orpelli orrendi furono installati tantissimo tempo fa per proteggere i frequentatori di tale stabile da eventuali cadute di calcinacci, forse, a quei tempi. Sarebbe stato più conveniente realizzare un riparo meno brutto e più rispettoso di un palazzo così importante. Quello che non è accettabile, è di dovere assistere ancora, dopo tanto tempo, al continuo deterioramento di tale indecente struttura, spettacolo che viene spesso immortalato da televisioni e giornali provenienti da tutte le parti, per interviste e riprese. Possibile che nessuno intervenga anche solo per vergogna? Se ci sono dei lavori da eseguire . perché in tanti anni non hanno avuto luogo? Chi sono i responsabili? Di chi è la proprietà dello stabile? Possibile che in tutto questo tempo nessuno si sia mai accorto di questa situazione? E va bene che Modena è ormai diventata una città abitata da molti "anestetizzati", ma c'è un limite a tutto! Per questo, come per tanti casi di colpevole inefficienza, sarebbe ora che costoro si togliessero le famose "fette di prosciutto" dagli occhi. Giuseppe Perini