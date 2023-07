Abito in comune di Molinella, in provincia di Bologna. Non sono stata toccata dall'alluvione ma l'ho vista da vicino. Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché la catasta di tronchi e ramaglie estratta dall'Idice e ammucchiata sull'argine nei pressi del ponte verso Sant'Antonio di Medicina, sia stata ributtata all'interno immediatamente a monte e a valle del suddetto ponte. Spero che ci sia una risposta tecnica comprensibile.

Laurita Boni