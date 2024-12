La magistratura consente al Governo di decidere sulla pericolosità di un Paese verso il quale respingere i migranti, ma valuterà autonomamente per ogni singolo. Cosi decide anche se una legge va o non va applicata. Di questo passo, il magistrato potrà assolvere un imputato e condannare a morte un altro, per lo stesso reato. Il Governo non serve più? Basta la magistratura? Dove comincia e dove finisce la discrezionalità dei magistrati?

Stefano Pelloni