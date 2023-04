Troppe manifestazioni in città, serve una selezione

Le cronache più recenti ci raccontano del sabato infernale per Bologna e i bolognesi a causa del Rave street. L'ennesima giornata dì passione. La nostra città sembra esercitare una attrattività impareggiabile per ogni tipo di manifestazione che si sa in partenza fastidiosa: anarchici, antagonisti e via dicendo. Manifestare a Bologna sembra quasi garantire un marchio di autorevolezza in più che non altrove. Bologna diventa un brand. Ma non si potrebbero almeno selezionare di più le manifestazioni per garantire un pizzico di vivibilità alla città e ai suoi cittadini? Fabio Scandone