Spero che a Bologna in questo periodo di cantieri e traffico bloccato i controllori non facciano multe per sforamento dell'orario. A dire la verità con questi disservizi il bus dovrebbe essere gratuito , sarebbe un modo per venire incontro a chi utilizza questo mezzo per andare a scuola o al lavoro e a chi paga l' abbonamento in anticipo arrivando spesso in ritardo.

Paola Rovinetti