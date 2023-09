Troppi fuorilegge del pattume

Tempo fa ho invitato due turisti che lasciavano Bologna, a non lasciare il loro pattume nei cestini del parco già stracolmi. Mi è stato risposto che non hanno la "carta smeraldo". Ma non è la proprietaria dei locali o chi paga la TARI, che dovrebbe essere responsabile dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella sua proprietà? Nelle case ad affitti brevi, nei B&B, negli appartamenti degli studenti, quasi nessuno rispetta le norme. Perché non è la proprietà, che oltre agli onori, non viene obbligata a rispettarne anche gli oneri? Perché sono i residenti a doversi accollare, oltre ai disagi, le continue spese per una "affittopoli" incontrollata e incurante del pur minimo riguardo verso gli abitanti? Va bene togliere dal centro storico e dai portici l'obbrobrio della raccolta porta a porta del martedì sera, ma occorre risolvere anche il problema dell'indifferenziata e vedere di rieducare la popolazione (soprattutto le nuove generazioni, cosiddette "ecologiste") a rispettare veramente l'ambiente, senza abbandonare i propri rifiuti, anche organici, ovunque. Renata Salvarani