In zona Lazzaretto a Bologna è stata distrutta un'intera porzione di verde per cementificare. Nessuno risponde mai alle richieste di giustificare il consumo del suolo. Il discorso potrebbe valere anche per altri casi, ma ciò che disturba è l'arroganza di chi neppure si cura delle domande e delle legittime preoccupazioni del cittadino.

Maira Mazzanti