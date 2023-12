Truffe agli anziani

Racconto l'esperienza di mia mamma sulle truffe telefoniche. Mio padre è uscito dall’ospedale e mi reco da loro per salutarli, abito a 20 minuti di macchina. Mia mamma 80 anni e mio babbo 81. Lei mi chiama un po’ preoccupata e mi chiede dove fossi, allora le rispondo che ero ancora a casa e stavo per uscire. Lei mi accenna tutta agitata che aveva ricevuto una telefonata di una signora che aveva la mia voce che diceva “mamma ho avuto un incidente e ho ammazzato una persona”. Io sono rimasta sorpresa e non capivo. Mi è sembrato uno scherzo di cattivo gusto. Quando arrivo mi racconta tutto per filo e per segno. Mi dice che dopo quella telefonata ne aveva ricevuta un’altra subito dopo dove un’altra signora si qualificava come “signora Martinelli..” e insisteva con il mio incidente. Mia mamma nel frattempo ha avuto l’accortezza di chiedere se fosse un carabiniere e di qualificarsi. Visto che la signora non sapeva rispondere mia madre ha messo giù ancora preoccupata però… Intanto mi chiama e allerta la stazione dei carabinieri del paese. Mia mamma per fortuna è molto sveglia e si è segnata il numero e tutto. Questa truffa era un po’ assurda, non so come poteva evolvere e manco ci tengo a saperlo. Ho fatto delle ricerche e non ho trovato il numero ovviamente. I carabinieri hanno la segnalazione completa di numero e se vogliono fare ricerche sta a loro, ma io ho trovato notizie dell’utilizzo di un software per imitare la voce. Io non sono una persona neanche troppo social e non giro neanche tanto perché non lavoro e faccio la mamma. Non so se la voce davvero mi assomigliasse ma questo mi dà da pensare.

Delia Visinelli